Bolu'da sıcaklık bir günde 15 derece düştü, sağanak etkili

Bolu'da sıcaklık düşüşü ve yağış:

Bolu'da termometreler dün 30 dereceyi gösterirken, hava bugün hızlı bir değişim yaşayarak sıcaklıklar bir anda düştü. Kent genelinde ölçülen değerler öğle saatleri itibarıyla 15 dereceye kadar geriledi ve soğuk rüzgârlar hissedildi.

Kent merkezinde gözlemler:

Sıcaklıktaki ani düşüşün ardından kent merkezinde gün içinde aralıklarla sağanak yağmur etkili oldu. Yağış, açık alanlarda bulunanlar için belirgin bir serinleme ve nem artışı yarattı; dün hissedilen bunaltıcı hava yerini daha serin ve yağışlı bir güne bıraktı.

kısa değerlendirme:

Bolu'daki bu ani hava değişimi, gün içinde hissedilen sıcaklık farkını belirginleştirdi; şehir genelinde hava bugün serin ve yağışlı seyretti. Yerel gözlemler, gündelik yaşamda kıyafet ve plan değişikliklerine neden olduğunu gösterdi.

TERMOMETRELERİN DÜN 30 DERECEYİ GÖSTERDİĞİ BOLU'DA BUGÜN SICAKLIK YARI YARIYA DÜŞEREK YERİNİ SAĞANAK YAĞIŞA BIRAKTI