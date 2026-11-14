Bolu'da sonbahar ve karın buluştuğu ara tatil dönemi otelleri hareketlendirdi

Bolu'da ara tatil hareketliliği:

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin başlamasıyla Bolu, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerle hareketlendi. Öğrenciler ve öğretmenlerin 23 Kasım'da yeniden ders başı yapacağı ara tatil dönemi boyunca kentte konaklama talebi artış gösterdi. Batı Karadeniz Turizm Otelciler Derneği Başkanı Serdar Yıldız konaklama tesislerindeki doluluğun şu anda yüzde 80 seviyesine ulaştığını belirtti.

Yıldız, bazı otellerin tamamen dolduğunu, bazılarında ise sadece az sayıda odanın müsait olduğunu söyledi. Ziyaretçilerin başta İstanbul ve Ankara olmak üzere farklı şehirlerden geldiğini ifade eden Yıldız, bu yoğunluğun yerel turizm açısından hem heyecan verici hem de memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

Doğa ve kış bir arada:

Bolu'nun yüzölçümünün yaklaşık %65'inin ormanlarla kaplı olması, kenti sonbahar yapraklarının altın, turuncu ve kızıl tonlarıyla birlikte kış manzaralarının görülebildiği nadir merkezlerden biri haline getiriyor. Gölcük Tabiat Parkı çevresindeki renk cümbüşü ile yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, ziyaretçilere aynı gün içinde farklı mevsim duyguları yaşatıyor. Abant Gölü Milli Parkı'nda sonbahar yaprakları ile kar örtüsünün yan yana görülmesi fotoğraf tutkunları için özel kareler sağlıyor.

Yedigöller Milli Parkı ise yürüyüş güzergâhları, gölleri ve doğal dokusuyla ara tatilde yoğun ilgi gören diğer bir destinasyon. Ziyaretçiler yürüyüş, doğa fotoğrafçılığı ve göl kenarı dinlenmesi gibi aktiviteler için bölgeyi tercih ediyor.

Bolu'nun sunduğu turizm çeşitliliği:

Serdar Yıldız, Bolu'nun sadece doğal güzellikleriyle değil aynı zamanda sağlık turizmi ve gastronomi imkânlarıyla da öne çıktığını belirtti. Kent, termal kaynaklar, fizyoterapi merkezleri ve yöresel mutfağıyla farklı beklentilere hitap ediyor. Bu çeşitlilik, ara tatil döneminde çeşitli konaklama segmentlerinde talep oluşmasına katkı sağlıyor.

Yerel işletmeler ve tesisler, artan talebe göre hizmetlerini yoğunlaştırırken, yetkililer misafirlerin güvenli ve konforlu bir tatil geçirmesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Bolu, sonbahar renkleri ile kışın beyazını aynı anda görmek isteyenlere bu ara tatilde alternatif bir destinasyon sunuyor ve ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

BATI KARADENİZ TURİZM OTELCİLER DERNEĞİ BAŞKANI SERDAR YILDIZ