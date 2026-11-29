Boluspor için destek kampanyası Demirciler köyünde duyuruldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 2026-2027 sezonunda ligde kalma mücadelesi sürerken şehirde başlatılan destek kampanyasıyla sahaya çıkıyor. Kulübün içinde bulunduğu durumun gündeme taşındığı basın toplantısı, Demirciler köyü mevkisindeki bir otelde gerçekleşti. Toplantıya AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, MHP Bolu İl Başkanı Mehmet Başaran, Boluspor Başkan Vekili Ender Ufluoğlu, teknik direktör Mustapha Yatabare, kaptan Abdulsamet Kırım ve futbolcular katıldı.

takımın ligdeki durumu ve toplantının amacı:

Boluspor, ligde oynadığı 14 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet almış, topladığı 5 puanla son sırada bulunuyor. Toplantının amacı kulübün içinde bulunduğu zor döneme dikkat çekmek, iş insanları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlardan maddi ve manevi destek talep etmek olarak açıklandı. Organizasyonun düzenleyicileri, kampanyanın şehir genelinde farkındalık yaratması ve toplumun kulübe sahip çıkmasını hedefliyor.

yöneticilerden birlik ve umut mesajı:

Boluspor Başkan Vekili Ender Ufluoğlu, yapılan organizasyon için il başkanlarına teşekkür ederek kulübün zor günlerden geçtiğini vurguladı. Ufluoğlu, hiçbir şey için geç kalınmadığını ifade ederek, geçmişte kulüp için emek vermiş isimleri anıp camianın büyüklüğüne dikkat çekti. Ufluoğlu'nun vurguladığı temel mesajlar arasında "Hiçbir şey için geç kalınmış değil" ve "Yönetimler gelip geçici, baki olan Boluspor" ifadeleri yer aldı.

siyasal aktörlerin yaklaşımı ve çağrıları:

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Boluspor'un kent için önemli bir manevi değer olduğunu belirtti ve halkı kulübe sahip çıkmaya çağırdı. Güner, destek kampanyasına öncülük edeceklerini, imkanları doğrultusunda hem bireysel hem de teşkilat bazında katkı sunacaklarını söyledi ve maddi rakam telaffuz etmeyi doğru bulmadığını ekledi. Güner, gerekirse kapı kapı dolaşılarak imkanlar zorlanacağını ve üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtti.

MHP Bolu İl Başkanı Mehmet Başaran ise kulübün sahipsiz kaldığı izlenimine dikkat çekti. Başaran, gidişatı ağır bir hasta benzetmesiyle özetleyerek şehirde bir sessizlik ve duyarsızlık olduğuna işaret etti. Başaran, takımın ligde kalma şansı az olsa bile Boluspor'un değersiz olmadığını, bu nedenle herkesin kulübün yanında durması gerektiğini söyledi.

takım içinden çağrılar ve saha perspektifi:

Takım kaptanı Abdulsamet Kırım, futbolcuların mevcut durumdan memnun olmadığını, sezon başından beri yönetim, teknik heyet ve oyuncuların fedakarlık yaptığını ifade etti. Kırım, şehrin sessizliğini anlamadığını belirterek tek isteğin takıma destek olunması olduğunu söyledi. Teknik direktör Mustapha Yatabare da taraftarlar ve tüm şehirden destek beklediklerini, sahada gereken mücadeleyi gösterdiklerini vurguladı ve kulübü eski kimliğine döndürme hedefini yineledi.

Toplantı, kent genelinde birlik ve beraberlik çağrısının tekrarlanması, kulübe maddi ve manevi desteğin arttırılması yönündeki taleplerle sona erdi. Organizasyonu başlatan yetkililer, Boluspor'un geleceği için toplumun farklı kesimlerinin harekete geçmesi gerektiğini belirtti ve kulübün kurtarılması için ortak çaba çağrısı yaptı.

Not: Toplantıda vurgulanan ifadeler, takıma ve camiaya yönelik destek çağrılarının merkezinde yer aldı; konuşmalarda kullanılan temel veriler ve isimler korunmuştur.

BOLUSPOR’UN LİGDE KALMA MÜCADELESİ İÇİN ŞEHİRDE DESTEK KAMPANYASI BAŞLATILDI. BOLUSPOR BAŞKAN VEKİLİ ENDER UFLUOĞLU, KULÜBÜN ZOR GÜNLERDEN GEÇTİĞİNİ BELİRTEREK, "HİÇBİR ŞEY İÇİN GEÇ KALINMIŞ DEĞİL. YÖNETİMLER GELİP GEÇİCİ, BAKİ OLAN BOLUSPOR" DEDİ.