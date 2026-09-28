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Bolu'da TEM'de durdurulan otobüste bandrolsüz sigara ve elektronik ürünler ele geçirildi

Bolu'da jandarma ekipleri, TEM Otoyolu'nda durdurdukları otobüste piyasa değeri yaklaşık 450 bin lira olan kaçak sigara ve çeşitli elektronik cihazlar ele geçirdi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 13:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bolu'da TEM'de durdurulan otobüste bandrolsüz sigara ve elektronik ürünler ele geçirildi

operasyon ve ele geçirilenler:

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında TEM Otoyolu üzerinden İstanbul yönüne seyreden bir yolcu otobüsünü durdurdu. Durumdan şüphelenen ekipler, otobüste bulunan bir kişinin çanta ve valizlerinde arama yaptı.

Aramada piyasa değeri yaklaşık 450 bin lira olduğu değerlendirilen bin 330 paket bandrolsüz kaçak sigara, 5 adet saç şekillendirme cihazı, 2 adet lazer epilasyon cihazı ve 8 adet cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere ekiplerce el konuldu.

şüpheliye yönelik işlem:

Bulunan kaçak eşyalarla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Olay, jandarma birimleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kayda geçirildi.

BOLU’DA JANDARMA EKİPLERİNCE TEM OTOYOLU’NDA DURDURULAN YOLCU OTOBÜSÜNDE YAPILAN ARAMADA, PİYASA...

BOLU’DA JANDARMA EKİPLERİNCE TEM OTOYOLU’NDA DURDURULAN YOLCU OTOBÜSÜNDE YAPILAN ARAMADA, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 450 BİN LİRA OLAN KAÇAK SİGARA VE ÇEŞİTLİ ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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