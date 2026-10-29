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Bolu'da tır parkında çıkan yangın iki aracı kullanılamaz hale getirdi

Dağkent Mahallesi'nde park halindeki 14 ADZ 107 plakalı tırda çıkan yangın 34 ETZ 321 plakalı tıra sıçradı; itfaiye müdahalesiyle yayılma durduruldu.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 01:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bolu'da tır parkında çıkan yangın iki aracı kullanılamaz hale getirdi

olayın gelişimi:

Bolu'nun Dağkent Mahallesi'nde park halindeki 14 ADZ 107 plakalı tırın kupa kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikte park halinde bulunan 34 ETZ 321 plakalı tıra sıçradı ve her iki araç da alevlerin etkisi altına girdi.

müdahale ve önlemler:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken, alevlerin yakınında park halinde bulunan 14 GK 404 plakalı tıra sıçraması önlendi ve daha fazla yayılma engellendi.

hasar ve soruşturma:

Yangında 2 tırda maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini tespit etmek amacıyla inceleme başlattı.

BOLU’DA PARK HALİNDEKİ BİR TIRDA ÇIKAN YANGIN, KISA SÜREDE BİTİŞİĞİNDEKİ TIRA SIÇRADI. ALEVLERE...

BOLU’DA PARK HALİNDEKİ BİR TIRDA ÇIKAN YANGIN, KISA SÜREDE BİTİŞİĞİNDEKİ TIRA SIÇRADI. ALEVLERE TESLİM OLAN 2 TIRDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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