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Bolu'da trafik denetimleri sıklaştı: bir haftada 1.273 sürücüye ceza

14-20 Eylül'de kent genelinde polis ve jandarma 1.503 uygulamayla 32.996 aracı denetledi; kuralları ihlal eden 1.273 sürücüye idari para cezası uygulandı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 11:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bolu'da trafik denetimleri sıklaştı: bir haftada 1.273 sürücüye ceza

Denetimlerin kapsamı ve genel sonuçlar

Bolu'da 14-20 Eylül tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri ortak denetimler gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların amacı şehir içi ve bağlantı yollarında trafik güvenliğini artırmak ve kural ihlallerini azaltmaktır.

uygulama sayıları ve kontrol noktaları

Ekipler, il merkezi ile bağlantı yollarında toplam 1.503 trafik uygulaması yaptı ve bu operasyonlarda 32.996 araç kontrol edildi. Denetimler belirlenen noktalarda rutin kontroller, evrak incelemeleri ve sürüş güvenliğini etkileyen unsurların tespitine yöneliktir.

cezalar, tespit edilen eksiklikler ve izlenecek yol

Kontroller sırasında trafik kurallarını ihlal eden, evraklarında eksiklik bulunan veya sürüş kurallarına uymadığı tespit edilen 1.273 sürücüye idari para cezası uygulandı. Uygulanan cezalar genel olarak emniyet kemeri, hız ihlali, belge eksikliği ve benzeri trafik düzeni ihlallerine ilişkindir.

Yetkililer, kent genelindeki trafik denetimlerinin süreceğini bildirirken sürücüleri kurallara uymaya ve gerekli evrakları yanlarında bulundurmaya çağırdı. Yapılan açıklamada denetimlerin trafik kazalarını önlemeye ve yol güvenliğini sağlamaya yönelik olduğu vurgulandı.

BOLU&#039;DA POLİS VE JANDARMA EKİPLERİNCE 14-20 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TRAFİK...

BOLU'DA POLİS VE JANDARMA EKİPLERİNCE 14-20 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TRAFİK DENETİMLERİNDE 32 BİN 996 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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