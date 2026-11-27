Bolu'da trafik ve asayiş denetimi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde geniş kapsamlı trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirdi. Uygulama, Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde oluşturulan kontrol noktasında yapıldı ve hem trafik kurallarına uyum hem de şüpheli durumların tespiti hedeflendi.

uygulama ve görev yapan birimler:

Denetimde İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus timleri ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri görev aldı. Durduğu araç ve içindeki kişilere yönelik olarak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı, yabancı uyruklu kişilerin kimlik ve ülkeye giriş durumları kontrol edildi; araçlar ise evrak ve teknik yeterlilik açısından incelendi.

durdurulan araçta tespit edilenler:

Uygulama sırasında durdurulan 14 MA 2141 plakalı hafif ticari araçta yapılan kontrollerde, sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Araçtaki yolcu konumundaki yabancı uyruklu kişinin ise ülkeye yasa dışı yollarla giriş ettiği tespit edildi.

Ehliyetsiz araç kullanan sürücüye trafik kuralları ve ilgili mevzuat kapsamında 40 bin lira idari para cezası uygulandı. Yolcu konumundaki yabancı uyruklu kişi ise gerekli işlemler için emniyete götürüldü ve hakkında işlem başlatıldı.

Yetkililer, denetimlerin trafik güvenliğini artırmak ve sınır güvenliğine ilişkin şüpheli durumları hızlı şekilde tespit etmek amacıyla düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti. Yapılan kontrollerde eksiklik ve kural ihlali tespit edilen sürücülere de cezai işlem uygulandı.

BOLU'DA POLİS EKİPLERİNİN TABAKLAR MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ'NDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ GENİŞ KAPSAMLI TRAFİK VE ASAYİŞ DENETİMİNDE, ÜLKEYE YASA DIŞI YOLLARLA GİRDİĞİ BELİRLENEN SURİYE UYRUKLU BİR KİŞİ YAKALANDI. EHLİYETSİZ OLDUĞU TESPİT EDİLEN SÜRÜCÜYE İSE 40 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANDI.