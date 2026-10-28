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Bolu'da yemek molasında asansörde kalan çift itfaiye müdahalesiyle kurtarıldı

Bolu'da bir iş merkezinde yemek sonrası asansöre binen çift, kabin katlar arasında kalınca ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 13:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bolu'da yemek molasında asansörde kalan çift itfaiye müdahalesiyle kurtarıldı

Bolu'da yemek molasında asansörde kalan çift itfaiye müdahalesiyle kurtarıldı

Olay, Tabaklar Mahallesi Parti Sokak'ta bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yemek yemek için iş merkezindeki bir işletmeye gelen çift, yemeklerini bitirdikten sonra alt kata inmek üzere asansöre bindi.

olayın gelişimi:

Kısa süre sonra asansör hareket etmedi ve çift, kabinin katlar arasında kaldığını fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Yapılan ihbarın ardından itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

itfaiyenin müdahalesi:

İlk müdahalede asansör kapısı açılmak istendi ancak kabin katlar arasında kaldığı için doğrudan ulaşılamadı. Bunun üzerine ekipler, asansörün makine bölümüne yöneldi ve yaptıkları müdahale ile kabinin alt kata inmesini sağladı.

Mahsur kaldıkları yerden çıkarılan çift, ekipler tarafından kabinden alınarak kurtarıldı. Olayla ilgili başka ayrıntı paylaşılmadı.

Asansörde mahsur kalan çifti itfaiye kurtardı

Asansörde mahsur kalan çifti itfaiye kurtardı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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