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Bolu'da yeni eğitim yılı başladı: sınıflar 52 bin 723 öğrenciyle doldu

Bolu'da 2026-2027 öğretim yılı Kültür İlkokulu'ndaki törenle başladı; il genelinde 242 okulda 52 bin 723 öğrenci ve 4 bin 764 öğretmen yeni döneme başladı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 09:44

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 09:56

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Bolu'da yeni eğitim yılı başladı: sınıflar 52 bin 723 öğrenciyle doldu

Bolu'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı törenle açıldı

Bolu ilinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı, Kültür İlkokulu'nda düzenlenen resmi törenle başladı. Açılış programına Vali Abdulaziz Aydın katıldı; saat 08.45'te gerçekleşen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından ilk ders zili çaldı ve sınıflar doldu.

açılış töreni:

Tören alanında öğrenciler ve öğretmenler yeni eğitim yılının heyecanını yaşarken, protokol üyeleri sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Programda yapılan selamlama ve konuşmaların ardından yetkililer, yeni dönemin öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını diledi.

öğrenci ve öğretmen dağılımı:

Yeni dönemde il genelinde toplam 52 bin 723 öğrenci ders başı yaptı. Eğitim-öğretim faaliyetleri 242 okul ve kurumda, 2 bin 729 sınıfta yürütülecek; görev yapacak öğretmen sayısı ise 4 bin 764 olarak açıklandı. Kademelere göre dağılım şöyle: okul öncesi 5 bin 759, ilkokul 14 bin 897, ortaokul 15 bin 354, ortaöğretim 16 bin 713 öğrenci.

Veriler kaba hesapla sınıf başına ortalama yaklaşık 19 öğrenciye karşılık geliyor. Protokol üyelerinin sınıfları gezip öğrenciyle sohbet etmesi, yeni eğitim-öğretim yılının başlangıcına dair hem resmi hem de samimi bir görüntü oluşturdu.

BOLU’DA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI, KÜLTÜR İLKOKULU’NDA DÜZENLENEN RESMİ TÖRENLE BAŞLADI. YENİ...

BOLU’DA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI, KÜLTÜR İLKOKULU’NDA DÜZENLENEN RESMİ TÖRENLE BAŞLADI. YENİ DÖNEMDE İL GENELİNDE TOPLAM 52 BİN 723 ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPTI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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