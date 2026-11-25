kaza ve ilk bulgular:

Bolu D-100 kara yolu Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana gelen kazada, dört araç birbirine girdi. Edinilen bilgiye göre, Sibel Çınar yönetimindeki 14 ACG 656 plakalı otomobil ile A.Ö. idaresindeki 14 ABM 774 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 14 ABM 774 plakalı otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçti, önce bir elektrik direğine ardından kırmızı ışıkta bekleyen T.M. yönetimindeki 14 ADS 964 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen elektrik direği, kırmızı ışıkta bekleyen E.T. idaresindeki 14 KR 965 plakalı hafif ticari aracın üzerine düştü. Kazada, Çınar'ın bulunduğu otomobildeki üç kişi araçta sıkışarak yaralandı; diğer otomobil sürücüsü A.Ö. de yaralandı.

kaza anının görüntülenmesi:

Olayı bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti. Görüntülerde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı, çarpışmanın ardından bir aracın kontrolünü kaybederek karşı şeride savrulduğu ve elektrik direğine çarparak yön değiştirdiği anlar yer alıyor. Ardından savrulan aracın kırmızı ışıkta bekleyen başka bir araca çarpması ve direğin devrilmesi kameraya yansıyor.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlarda sıkışan yaralılar çıkarıldı ve ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen dört yaralıdan Sibel Çınar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı; diğer üç yaralının tedavisi sürüyor. Olay ile ilgili olarak 1 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Kazayla ilgili işlemler ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesine yönelik soruşturma devam ediyor.

BOLU’DA D-100 KARAYOLU SANAYİ KAVŞAĞI’NDA 4 ARACIN KARIŞTIĞI VE 1 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ TRAFİK KAZASININ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI. GÖRÜNTÜLERDE, İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASININ ARDINDAN ARAÇLARDAN BİRİNİN KARŞI ŞERİDE SAVRULARAK ELEKTRİK DİREĞİNE VE BAŞKA BİR OTOMOBİLE ÇARPTIĞI ANLAR YER ALDI.