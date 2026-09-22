Bölüklü mahallede yeni ibadet alanı için çalışmalar devam ediyor

Bölüklü Mahallesi'nde cami inşaatı sürüyor

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Bölüklü Mahallesi'nde yapımına destek verilen cami inşaatını mahalle muhtarıyla birlikte yerinde inceledi.

çalışma saha incelemesi:

Ulutaş, proje ekiplerinden ve saha sorumlularından çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemeler sırasında yapılan çalışmaların genel durumu değerlendirildi.

katkı ve beklenti:

Başkan Ulutaş, caminin mahalle için önemli bir ihtiyacı karşılayacağı değerlendirmesinde bulundu, yapımında emeği ve katkısı bulunanlara teşekkür etti. İnşaatın en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması temennisi dile getirildi.

AKÇADAĞ’DA CAMİ İNŞAATI DEVAM EDİYOR