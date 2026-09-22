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Bölüklü mahallede yeni ibadet alanı için çalışmalar devam ediyor

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Bölüklü Mahallesi'nde yapımı süren cami inşaatını muhtarla yerinde inceledi ve katkı verenlere teşekkür etti.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 13:22

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Bölüklü mahallede yeni ibadet alanı için çalışmalar devam ediyor

Bölüklü Mahallesi'nde cami inşaatı sürüyor

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Bölüklü Mahallesi'nde yapımına destek verilen cami inşaatını mahalle muhtarıyla birlikte yerinde inceledi.

çalışma saha incelemesi:

Ulutaş, proje ekiplerinden ve saha sorumlularından çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemeler sırasında yapılan çalışmaların genel durumu değerlendirildi.

katkı ve beklenti:

Başkan Ulutaş, caminin mahalle için önemli bir ihtiyacı karşılayacağı değerlendirmesinde bulundu, yapımında emeği ve katkısı bulunanlara teşekkür etti. İnşaatın en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması temennisi dile getirildi.

AKÇADAĞ’DA CAMİ İNŞAATI DEVAM EDİYOR

AKÇADAĞ’DA CAMİ İNŞAATI DEVAM EDİYOR

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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