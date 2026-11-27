Olayın detayları:
Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Gürpınar köyü Fakılar Mahallesi'nde gece saatlerinde domuz avı sırasında, 35 yaşındaki avcı Ömer Güleç arkadaşının ateşlediği tüfekten çıkan kurşunla kazara vuruldu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Güleç'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze işlemleri ve gözaltılar:
Güleç'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili avıya katılan 5 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.
Soruşturma, jandarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları ve adli süreç kapsamında devam ediyor.
35 YAŞINDAKİ ÖMER GÜLEÇ
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