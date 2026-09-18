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Boluspor son prova ardından Sarıyer için yola çıktı

Boluspor, Trendyol 1. Lig 8. hafta öncesi Karaçayır'daki tesislerde son antrenmanını tamamladı ve Sarıyer maçı için İstanbul'a hareket etti.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 13:24

GÜNCELLEME: 18 Eylül 2026 - 13:36

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Boluspor son prova ardından Sarıyer için yola çıktı

Boluspor son antrenmanını Karaçayır'daki tesislerde tamamladı

Boluspor, Trendyol 1. Lig 8. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sarıyer maçının hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekip, yarın oynanacak mücadele öncesinde son antrenmanını Karaçayır Mahallesi'ndeki Boluspor Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Antrenman programı:

Teknik direktör Daniel Farrar yönetimindeki idman ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk ve koordinasyon çalışmalarının ardından antrenman, çift kale maç ile son buldu.

Kafile hareketi:

Son antrenmanın ardından Boluspor kafilesi hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket etti. Teknik heyet ve oyuncular, yarınki Sarıyer karşılaşması için deplasmana gitti.

BOLUSPOR, TRENDYOL 1. LİG’İN 8. HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI SARIYER MAÇININ...

BOLUSPOR, TRENDYOL 1. LİG’İN 8. HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI SARIYER MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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