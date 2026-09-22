Boluspor'da beklenen ayrılık: Daniel Farrar dönemi sona erdi

Boluspor ve Daniel Farrar yollarını karşılıklı anlaşmayla ayırdı

Trendyol 1. Lig'de beklenen ayrılık gerçekleştirildi: Kırmızı-beyazlı ekip Boluspor, teknik direktör Daniel Farrar ile karşılıklı anlaşarak görevine son verdi. Yönetim ve teknik heyet arasındaki görüşme, ligin 8'inci haftasında oynanan Sarıyer maçının ardından tamamlandı.

sezona olumsuz başlangıç:

Boluspor, sezonun ilk bölümünde aranan sonuçları alamadı. Takım, ligde oynadığı 8 karşılaşmada 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak toplam 1 puan ile son sırada yer aldı. Kırmızı-beyazlıların son mağlubiyeti, 8. haftada deplasmanda Sarıyer'e karşı 2-1'lik skorla geldi ve bu sonuç yönetim ile teknik ekip arasında ayrılık kararına zemin hazırladı.

yabancı teknik adam denemesi ve gelecek planı:

Boluspor, yaklaşık 40 yıl aradan sonra takımın başına yabancı bir teknik direktör getirmişti. ABD'li Farrar'ın göreve başlamasıyla başlayan süreç, beklenen sportif toparlanmayı sağlayamayınca sona erdi. Kulüp yönetiminin şu anda teknik direktörlük için yeni bir isimle görüşmeleri sürdüreceği belirtiliyor; taraftar ve yönetim önümüzdeki günlerde atılacak yeni adımları bekliyor.

DANİEL FARRAR