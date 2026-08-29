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Boluspor'da erken gol ve 10 kişi kalmanın maliyeti

Trendyol 1. Lig 4. haftasında Boluspor, deplasmanda Muğlaspor'a 2-0 yenildi; teknik direktör Daniel Farrar, erken gol ve 10 kişinin maçın akışını belirlediğini söyledi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 00:03

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Boluspor'da erken gol ve 10 kişi kalmanın maliyeti

Boluspor'da erken gol ve 10 kişi kalmanın maliyeti

Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında Boluspor, deplasmanda Muğlaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında takımın başındaki Daniel Farrar, karşılaşmanın kırılma anlarını değerlendirdi.

maçın seyrine etkisi:

Farrar, takımın sahada kompakt kalmaya çalıştığını ancak karşılaşmanın başında aleyhlerine gelişen golün oyunu etkilediğini vurguladı. Teknik direktör, "Kalemizde golü erken gördük" ifadesini kullanarak ilk dakikalarda yaşananın taktik planlarını zorladığını ifade etti.

Farrar, iki oyuncu değişikliğiyle oyuna müdahale etmeye çalıştıklarını ancak ikinci yarıya başlarken yine gol yiyerek skor avantajını tamamen kaybettiklerini anlattı. Tüm çabalara rağmen takımın istenen reaksiyonu gösteremediğini söyledi.

farrar'ın değerlendirmesi:

Teknik direktör, sonrasında hem oyunun hem de skordaki olumsuz gidişatın, takımın morali ve organizasyonunu zora soktuğunu belirtti. Ayrıca maçın ilerleyen bölümünde takımın 10 kişi kalmasının işleri daha da zorlaştırdığını ekledi. Farrar, bu şartlarda yenilgiyi kabul ettiklerini dile getirdi.

Boluspor cephesinde Farrar'ın sözleri, maçın erken konulan gol ve saha içi dezavantajların belirleyici olduğunu özetliyor; teknik ekip ilerleyen günlerde bu durumu düzeltmeye odaklanacaklarını aktardı.

Boluspor Teknik Direktörü Teknik Direktör Daniel Farrar, Muğlaspor maçının ardından yaptığı...

Boluspor Teknik Direktörü Teknik Direktör Daniel Farrar, Muğlaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kalemizde golü erken gördük" dedi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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