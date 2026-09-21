Boluspor'da savunma alarmı: 8 haftada 20 gol yediler

Boluspor'da tablo ağırlaşıyor

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda Sarıyer'e 2-1 mağlup olan Boluspor'da kötü gidişat sürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip, sezona beklentilerin uzağında başlayarak şimdiye kadar ligde yalnızca 1 puan toplayabildi ve taraftarlar büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.

savunma zaafları ve sayılar:

Geride kalan 8 maçta Boluspor, 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu süreçte kalesinde tam 20 gol gören ekip, ligin en çok gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Hücum tarafında da etkisiz kalan Boluspor, rakip fileleri sadece 3 kez havalandırabildi ve bunun sonucunda -17 averaj ile puan cetvelinin en alt sırasında yer alıyor.

takım içi görünüm ve gelecek belirsizliği:

Mevcut tablo, savunma düzeni ve hücum verimliliği konusunda kapsamlı bir değerlendirme gerektiğini gösteriyor. Teknik heyet ve yönetimin izleyeceği yol haritası henüz netleşmedi; short vadeli düzeltmeler, antrenman içeriklerinde değişim veya kadro iyileştirmeleri olası seçenekler olarak öne çıkıyor. Ancak sahadaki performansın hızla toparlanmaması durumunda taraftar baskısı ve yönetim kararları daha belirgin hale gelebilir.

Boluspor için önümüzdeki haftalar hem sportif hem de yönetimsel açıdan kritik önem taşıyor; alınacak sonuçlar takımın sezon içindeki kaderini belirleyecek.

DANİEL FARRAR (ARŞİV)