Bolvadin'de ara tatilde öğrenme ve dinlenmeye çağrı

Mehmet Ali Keleş'in ara tatil mesajı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatili dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

öğrencilere öneriler:

Keleş, öğrencilerin bir dönem boyunca edindikleri bilgileri pekiştirmelerinin ve dinlenmelerinin önemine vurgu yaptı. Mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir dönem boyunca yeni bilgiler öğrendiniz, kendinizi geliştirdiniz ve pek çok alanda önemli deneyimler kazandınız. Şimdi öğrendiklerinizi pekiştirmek kadar dinlenmeye, ilgi duyduğunuz alanlara zaman ayırmaya ve yeni keşifler yapmaya da fırsat bulacağınız bir tatil sizleri bekliyor. Tatilinizi kitaplarla zenginleştirmenizi, spor ve sanat etkinlikleriyle değerlendirmenizi, ailenizle güzel hatıralar biriktirmenizi tavsiye ediyorum. Unutmayın ki öğrenme yalnızca sınıflarla sınırlı değildir; hayatın her anı yeni bir öğrenme fırsatıdır."

velilere ve öğretmenlere çağrı:

Mesajında öğretmenlerin eğitim sürecindeki özverisine ve velilerin desteğine teşekkür eden Keleş, tatilin aile içi iletişim ve çocukların sosyal gelişimi açısından önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Velilerden akademik beklentilerin yanı sıra çocukların dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarına da zaman ayırmalarını istedi.

Keleş, eğitimdeki temel hedefin düşünen, üreten ve değerlerine bağlı bireyler yetiştirmek olduğunu ifade ederek tüm eğitim camiasına sağlık ve huzur dolu bir tatil diledi.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET ALİ KELEŞ, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJDA ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE VELİLERE İYİ TATİLLER DİLEDİ.