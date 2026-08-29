Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Bolvadin'de arkadan çarpmayla sürüklenen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi; sürücü Murat Kırbaş (36) olay yerinde yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 13:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Bolvadin'de arkadan çarpmayla sürüklenen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Bolvadin'de arkadan çarpmayla sürüklenen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, Bolvadin - Çay karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında Murat Kırbaş (36) yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, Kırbaş idaresindeki otomobil tırın arkasına çarptı ve çarpışmanın şiddetiyle araç tırın arkasında uzun bir mesafe sürüklendi.

Kaza ve müdahale:

Kaza sırasında tırı A.K. yönetiyordu; tırın plakası 42 AGL 760, otomobilin plakası ise 34 DF 5278 olarak kaydedildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 100 metre boyunca sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Bolvadin Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Murat Kırbaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araç içinde sıkışan Kırbaş'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Soruşturma ve sonrası:

Yapılan incelemelerin ardından vefat eden sürücünün cenazesi Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın oluş nedenine ilişkin net bilgiye ulaşılamadı; olayla ilgili olarak savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili kayıtlar ve plakalar resmi yetkililerce tutanak altına alındı.

BOLVADİN İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÖNÜNDE SEYREDEN TIRA ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN FECİ...

BOLVADİN İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÖNÜNDE SEYREDEN TIRA ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN FECİ TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yüksekova'da akşam fırtınası çatıyı yerinden söktü, trafikte kısa süreli aksama
images

Siber ağda eş zamanlı operasyon: 35 gözaltı, 13 tutuklama
images

Çukurca'da yangına giderken köprüden düşen arazöz üç personeli yaraladı
images

Ereğli'de sahte altın iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi adli kontrolle serbes...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Uçaktan Türkçe selam: Rafael Leao'dan Galatasaray taraftarına ilk mesaj

Kilis'te sabah sağanağı ve sis trafikte dikkat gerektirdi

Siber ağda eş zamanlı operasyon: 35 gözaltı, 13 tutuklama

Salihli'de yıldız kadın judocular Balkan şampiyonası için kamp yapıyor

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı