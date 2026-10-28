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Bolvadin'de Cumhuriyet Sokağı: öğrencilerin tarihle buluştuğu 101. yıl sergisi

Bolvadin'de Hasan Gemici Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı Cumhuriyet Sokağı sergisi, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş tarafından incelendi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:36

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bolvadin'de Cumhuriyet Sokağı: öğrencilerin tarihle buluştuğu 101. yıl sergisi

Bolvadin'de cumhuriyet sokağı sergisi ziyaret edildi:

Cumhuriyetin ilanının 101. yılı etkinlikleri kapsamında Hasan Gemici Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan Cumhuriyet Sokağı sergisi, Bolvadin'de sergilendi. Etkinliği, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş ziyaret ederek eserleri tek tek inceledi ve öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

serginin içeriği ve hedefleri:

Sergide, Cumhuriyetin kazanımları, tarihî süreçler ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine ilişkin görsel ve yazılı çalışmalar yer aldı. Öğrencilerin millî birlik, beraberlik ve vatan sevgisini pekiştirmeyi amaçlayan düzenlemeler, hem eğitim-öğretim sürecinin hem de gençlerin milli bilincinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini gösterdi.

ziyaret ve değerlendirmeler:

Keleş, okul yönetimi ve öğretmenler tarafından coşkuyla karşılandı; sergideki her bir çalışmayı dikkatle inceleyip, öğrencilerle sohbet etti. Ziyaret sırasında eğitime ve genç nesillerin millî bilincine verdiği önemi vurgulayan Keleş, şu değerlendirmelerde bulundu:

Cumhuriyetimizin kazanımlarını, tarihî değerlerimizi ve millî birlik ruhumuzu geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza aktaran bu tür anlamlı projeler bizleri gururlandırıyor. Gençlerimizin gözlerindeki ışıltı, vatan sevgisinin en güzel kanıtıdır. Bu anlamlı ve vizyoner çalışmada emeği geçen tüm okul idarecilerimize, özverili öğretmenlerimize ve geleceğimizin mimarı sevgili öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum.

Sergi, 101. yıl etkinlikleri kapsamında hem katılımcılardan olumlu geri dönüş aldı hem de öğrencilerin tarih bilincini geliştirmeye dönük bir çalışma olarak değerlendirildi.

CUMHURİYETİN İLANININ 101. YILI KUTLAMALARI KAPSAMINDA BOLVADİN’DE ANLAMLI BİR ETKİNLİK...

CUMHURİYETİN İLANININ 101. YILI KUTLAMALARI KAPSAMINDA BOLVADİN’DE ANLAMLI BİR ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ. İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET ALİ KELEŞ, HASAN GEMİCİ ORTAOKULU ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE HAZIRLADIĞI "CUMHURİYET SOKAĞI" SERGİSİNİ ZİYARET EDEREK İNCELEMELERDE BULUNDU.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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