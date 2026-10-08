Bolvadin'de gıda güvenliği için kapsamlı saha denetimi

Denetim kapsamı:

Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerinde rutin denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerin temel hedefi, gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması olarak belirtildi.

kontrollerde öne çıkan konular:

Denetimler sırasında işletmelerin hijyen ve temizlik uygulamaları, ürünlerin muhafaza şartları, etiketleme ve mevzuata uygunluk gibi hususlar ayrıntılı biçimde incelendi. Görevliler, işyeri düzeni ve üretim/sunum alanlarındaki uygulamaları gözlemleyip ilgili kayıt ve belgeleri kontrol etti.

denetimlerin önemi ve izleme:

Rutin gıda denetimleri, olası risklerin erken tespiti ve mevzuata uyumun sağlanması bakımından kritik öneme sahip. Bu kapsamda yürütülen kontroller, işletmelerin standartlara uygunluğunu değerlendirmeye ve kamu sağlığını korumaya yönelik bir araç olarak öne çıkıyor.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE GIDA GÜVENİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI AMACIYLA GIDA İŞLETMELERİNE YÖNELİK DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.