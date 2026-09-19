Bolvadin'de huzur uygulaması: 52 motosiklet trafikten men edildi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla ilçede geniş kapsamlı bir "Huzur ve Güven Uygulaması" yapıldı. Denetimler, kamu düzenini korumaya yönelik tedbirler kapsamında eş zamanlı olarak sürdürüldü.

Denetimin kapsamı ve yürütülmesi:

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamayı İlçe Emniyet Müdürü Tayyar Arıkan bizzat sahada yönlendirdi. Kontroller başta İstasyon Caddesi, Çarşı Meydanı, Akçeşme Mahallesi ve Kaymakamlık civarı olmak üzere ilçenin kritik noktalarında eş zamanlı olarak yapıldı.

Ele geçirilen araçlar ve nedenleri:

Yapılan aramalarda ve durdurmalarda özellikle çevreye rahatsızlık veren egzoz sistemi değiştirilmiş araçlar ile plakasız ve tescilsiz biçimde trafiğe çıkan motosikletlere odaklanıldı. Kontrollerde toplam 52 motosiklet tespit edilerek trafikten men edildi ve muhafaza altına alındı. Bu araçlar, trafik güvenliğini tehlikeye sokan unsurlar olarak değerlendirildi.

Yetkililer, ilçede vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik benzer huzur uygulamalarının kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. Uygulamanın hedefi, hem trafik düzenini sağlamak hem de çevre rahatsızlığını azaltmaktır.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE, HALKIN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA GENİŞ KAPSAMLI "HUZUR VE GÜVEN UYGULAMASI" GERÇEKLEŞTİRİLDİ. İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ TAYYAR ARIKAN’IN BİZZAT SAHADA YÖNETTİĞİ DENETİMLERDE, ÇEVREYE RAHATSIZLIK VEREN VE PLAKASIZ OLDUĞU TESPİT EDİLEN 52 MOTOSİKLET TOPLANARAK MUHAFAZA ALTINA ALINDI.