Bolvadin'de kaçak tütün ağına operasyon: yüzbinlerce makaron ele geçirildi

Operasyonun detayları:

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yürüttükleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Bolvadin ilçesinde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Belirlenen 3 ikamet ve 1 iş yerine yapılan müdahalelerde aramalar gerçekleştirildi. Operasyon sırasında yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Ele geçirilen malzemeler:

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda kaçak ürüne rastlandı. Ekiplerin tespitine göre ele geçirilenler arasında 274 bin adet mükerrer bandrollü boş makaron, bin 920 adet doldurulmuş makaron, 263 kilogram açık kıyılmış tütün, 50 adet kesilmiş bandrol ve 1 adet sigara doldurma makinesi bulunuyor. Önemli miktarda bandrol ve üretim ekipmanı tespit edilmesi, faaliyetin organize bir yapıya dayanmış olabileceği değerlendirmesini güçlendiriyor.

Soruşturma ve hukuki süreç:

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kararlılıkla sürecek ve benzer vakaların önüne geçmek için soruşturma titizlikle yürütülecek.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA 274 BİN ADET MAKARON VE KİLOLARCA KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLİRKEN, OLAYLA İLGİLİ 3 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.