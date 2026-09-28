Bolvadin'de kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi, sürücü hafif yaralandı

Bolvadin'de tarlaya devrilen otomobil:

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Özburun beldesi çıkışında, G.Y. idaresindeki 03 KK 177 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Sürücünün durumu ve müdahale:

Kazada hafif yaralanan sürücü G.Y., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İnceleme başlatıldı:

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN TARLAYA DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.