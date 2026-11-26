Başkan Aynacı mahalle buluşmasında hesap verdi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde Belediye Başkanı Derviş Aynacı, mahalle buluşmaları kapsamında Bademli Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Toplantıda belediyenin mali tablosu, tamamlanan hizmetler ve süren yatırımlar hakkında detaylı bilgi verildi. Aynacı, belediyenin mali disiplini sayesinde kredi kullanmadan önemli borçların kapatıldığını ve altyapı yatırımlarına kaynak ayırdıklarını vurguladı.

Mali disiplin ve yol yatırımları:

Belediye başkanı, kredi kullanmadan SGK ve vergi borçlarını kapattıklarını belirterek ilçede mali yapının güçlendiğini ifade etti. Aynacı, özellikle yol çalışmaları için ayrılan kaynağın büyüklüğüne dikkat çekti ve yol yatırımlarına 200 milyon TL harcandığını söyledi. Başkan, "Cumhuriyet tarihinde ilk kez asfaltla buluşan çiftlik yollarımızdan mahallelerimize kadar hizmet götürdük" diyerek Bademli Mahallesi'nde yapılan asfaltlama ve yürüyüş yolu çalışmalarını örnek gösterdi.

Sosyal hizmetler, konut ve sanayi adımları:

Aynacı, belediyenin uygulamaları arasında Halk Ekmek, sosyal destekler, termal tesisler, park ve spor alanları ile sağlık ve eğitim çalışmalarının bulunduğunu aktardı. Ayrıca araç filosuna ilişkin değerlendirme yapıldı ve 18 yıllık bekleyişin ardından 2. Etap TOKİ konutlarında teslim sürecinin başladığı bildirildi. Başkan, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) altyapı çalışmaları ile Tarıma Dayalı İhtisas OSB için atılan adımlara da dikkat çekti.

Toplantıda birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Aynacı, "Bolvadin’in menfaati için aynı hedefte buluşuyor, yıllardır bekleyen meseleleri birer birer çözüme kavuşturuyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan, Bademli sakinlerine samimiyetleri ve destekleri için teşekkür ederek, belediyenin hizmet odağını yeniden teyit etti: "Biz Bolvadin’in hizmetkârıyız."

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE BELEDİYE BAŞKANI DERVİŞ AYNACI, MAHALLE BULUŞMALARI KAPSAMINDA BADEMLİ MAHALLESİ SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.