Bolvadin'de motosiklet denetiminde çok sayıda eksik belirlendi

Bolvadin'de trafik denetimleri devam ediyor:

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis ekipleri 'Önce Güvenlik' anlayışıyla sürdürülen trafik uygulamalarını aralıksız devam ettiriyor. Emniyet mensuplarının saha taramasında durdurulan 41 motosiklet detaylı incelemeye alındı ve denetimlerin odağında kamu güvenliği bulundu.

Bulgular ve uygulanan yaptırımlar:

Yapılan kontrolde polisin tespit ettiği eksikliklerde 36 motosikletin plakasız olarak hareket ettiği, 5 motosikletin resmi tescilinin bulunmadığı ve 1 motosikletin hurda kaydı olmasına rağmen trafiğe çıkarıldığı belirlendi. Tespit edilen aksaklıklara göre sürücülere ilgili kanun maddeleri uyarınca para cezası uygulandı.

Trafik akışını riske atan, gürültü yapan ve belgesiz araç kullanımıyla ilçede huzuru tehdit eden tüm unsurlara karşı yasal yaptırımlar vakit kaybetmeksizin hayata geçirildi. Polis ekipleri, denetimlerle trafik disiplininin sağlanması ve suçun önlenmesini hedeflediklerini vurguladı.

Saha uygulamasında gösterilen titiz çalışma ve hızlı müdahale, Bolvadinliler tarafından takdirle karşılandı ve benzer denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE POLİS TARAFINDAN ‘ÖNCE GÜVENLİK’ ANLAYIŞI İLE BAŞLATILAN TRAFİK DENETİMLERİ DEVAM EDERKEN, DENETİMLERDE ÇOK SAYIDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜNÜN KURALLARA UYMADIKLARI TESPİT EDİLDİ.