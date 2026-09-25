Dolar 48,9618 +0,02%
Euro 55,8663 +0,35%
Bist 12.932,27 +0,34%
Altın Gram 6.831,53 +0,97%
EUR/USD 1,1406 +0,23%
Brent Petrol 98,69 -1,53%
--°

Bolvadin'de motosiklet denetiminde çok sayıda eksik belirlendi

Bolvadin'de 'Önce Güvenlik' trafik uygulamasında 41 motosikletten 36'sı plakassız, 5'i tescilsiz, 1'i hurda kayıtlı bulunup sürücülere ceza kesildi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 12:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Bolvadin'de motosiklet denetiminde çok sayıda eksik belirlendi

Bolvadin'de trafik denetimleri devam ediyor:

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis ekipleri 'Önce Güvenlik' anlayışıyla sürdürülen trafik uygulamalarını aralıksız devam ettiriyor. Emniyet mensuplarının saha taramasında durdurulan 41 motosiklet detaylı incelemeye alındı ve denetimlerin odağında kamu güvenliği bulundu.

Bulgular ve uygulanan yaptırımlar:

Yapılan kontrolde polisin tespit ettiği eksikliklerde 36 motosikletin plakasız olarak hareket ettiği, 5 motosikletin resmi tescilinin bulunmadığı ve 1 motosikletin hurda kaydı olmasına rağmen trafiğe çıkarıldığı belirlendi. Tespit edilen aksaklıklara göre sürücülere ilgili kanun maddeleri uyarınca para cezası uygulandı.

Trafik akışını riske atan, gürültü yapan ve belgesiz araç kullanımıyla ilçede huzuru tehdit eden tüm unsurlara karşı yasal yaptırımlar vakit kaybetmeksizin hayata geçirildi. Polis ekipleri, denetimlerle trafik disiplininin sağlanması ve suçun önlenmesini hedeflediklerini vurguladı.

Saha uygulamasında gösterilen titiz çalışma ve hızlı müdahale, Bolvadinliler tarafından takdirle karşılandı ve benzer denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE POLİS TARAFINDAN ‘ÖNCE GÜVENLİK’ ANLAYIŞI İLE BAŞLATILAN...

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE POLİS TARAFINDAN ‘ÖNCE GÜVENLİK’ ANLAYIŞI İLE BAŞLATILAN TRAFİK DENETİMLERİ DEVAM EDERKEN, DENETİMLERDE ÇOK SAYIDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜNÜN KURALLARA UYMADIKLARI TESPİT EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sakarya gişelerinde denetimde midye kaçakçılığı ve pasaportsuz küçükbaşlar ortay...
images

Mengen'de 'laf atma' tartışması şiddete dönüştü: 64 yaşındaki esnaf darbedildi
images

Dolandırıcılara karşı akıllı takip: DOLUNAY ile hızlı müdahale ve koordinasyon
images

Ankara'da eş zamanlı operasyon: evlerde kenevir ve esrar ele geçirildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mengen'de 'laf atma' tartışması şiddete dönüştü: 64 yaşındaki esnaf darbedildi

Çamlık’ta üç etap tamamlandı; Karaova’da sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

Kutlamalarda artan gürültü ve kirlilik için Amed Sportif Faaliyetler taraftarlarına çağrı

Mesleğinizi korumanın yolu: yapay zekayı öğrenmek ve uygulamak

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı