Bolvadin'de oda başkanlığı yarışında hizmet vurgusu

seçim hazırlıkları ve adaylık

Afyonkarahisar Bolvadin Ticaret ve Sanayi Odası'nda hafta sonu yapılacak seçimler öncesi hareketlilik artıyor. 17 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek seçimlerde iki liste yarışacak; mevcut başkan Mustafa Uğur Fidan ve yönetimi kırmızı liste ile sandığa gidiyor. Fidan, görev süresi boyunca sürdürülen çalışmaları özetleyerek, oda üyelerinin haklarını koruma ve ilçenin ticari yaşamını temsil etme çabalarını yeni dönemde de sürdüreceğini belirtti.

başkanın mesajı:

Fidan, konuşmasında 'Her Şey Bolvadin İçin' anlayışını ön plana çıkararak, ilçenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlama amacını vurguladı. Görev süresi boyunca yapılan çalışmaların ve temsil faaliyetlerinin, yeni dönemde de aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. Üyelerle yakın iletişim ve sorunların çözümüne odaklanan bir yönetim anlayışı sözü verdi.

TOBB desteği ve hizmet binası

Seçim sürecinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Fidan'a desteğini açıklaması dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, özellikle ilçeye kazandırılan yeni hizmet binası nedeniyle Fidan'ı tebrik ettiğini; kendisiyle TOBB'un inşaat kurulunda birlikte çalıştığını ve Ankara'da Bolvadin'in iş dünyasını başarıyla tebrik ettiğini belirtti. Fidan, bu desteklerin ilçenin hizmet kapasitesini ve görünürlüğünü artıracağına işaret etti.

Seçimler, Bolvadin iş dünyasının önceliklerinin ve önümüzdeki dönemde atılacak adımların şekilleneceği bir eşik olarak görülüyor. Mevcut yönetim, üyelerin beklentilerini karşılayacak projeleri öne çıkarma kararlılığında olduğunu yineliyor.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN HAFTA SONU GERÇEKLEŞTİRİLECEK SEÇİMLERİ ÖNCESİ KONUŞAN BAŞKAN MUSTAFA UĞUR FİDAN (SOLDA) SEÇİMLERDE KAZANANIN BOLVADİN İLÇESİ OLACAĞINI KAYDEDEREK, "BUGÜNE KADAR 'HER ŞEY BOLVADİN İÇİN' DİYEREK HAREKET ETTİK, BUNDAN SONRADA AYNI ANLAYIŞ İLE İLÇEMİZİN EKONOMİSİNİ KALKINDIRMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ" DEDİ.