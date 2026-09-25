Bolvadin'de Özdemir Bayraktar Horan Bilimevi ve uzay gözlemevi törenle açıldı

Özdemir Bayraktar Horan Bilimevi ve uzay gözlemevi hizmete girdi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde, düşman işgalinden kurtuluşun 105. yıl dönümünde düzenlenen törenle Özdemir Bayraktar Horan Bilimevi ve Uzay Gözlemevi açıldı. İlçe belediyesinin kazandırdığı merkez, çocuk ve gençleri bilim, teknoloji ve uzayla erken yaşta buluşturmayı amaçlıyor.

Yerel girişim ve katılım:

Açılışa vatandaşlar ve protokol yoğun ilgi gösterdi. Merkezin gençlerin bilimsel gelişimini destekleyecek bir ortam sunması hedefleniyor; tesis açılışı sırasında yetkililer ve katılımcılar iç mekânda incelemelerde bulundu ve kurdele dualarla kesildi.

Bilim eğitimi vurgusu:

Törende konuşan Türkiye’nin ilk Uzay Mühendisi Turgay Karakaş, gençlerin küçük yaşlarda bilimle tanışmasının stratejik önemine dikkat çekti. Karakaş, her gencin potansiyeline vurgu yaparak, Her gencimiz birer deniz yıldızıdır; onları kumda bırakmayacağız dedi ve projeye yönelik memnuniyetini belirtti.

Belediye vizyonu ve teşekkürler:

Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı ise gençlere ufuk açacak eserler bırakmayı amaçladıklarını söyledi. Aynacı, Bizim Bolvadin’imize hizmet sözümüz var. Gençlerimizin ufkunu açacak eserler bırakıyoruz diyerek, merhum Özdemir Bayraktarın adını yaşatmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Projeye destek veren Milletvekili Mehmet Taytak ile Zafer Kalkınma Ajansı'na teşekkür etti ve gençlere Gözünüz göklerde, hedefiniz daima ileride olsun diye seslendi.

Açılışın ardından tesis, ilçedeki çocuklar ve gençlerin kullanımına sunuldu; protokol üyeleri ve katılımcılar yeni merkezdeki imkânları yerinde gördü. Merkez, bölgedeki bilim ve teknoloji odaklı eğitim altyapısına katkı sağlamayı hedefliyor.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 105. YIL DÖNÜMÜNDE, ÇOCUK VE GENÇLERİ BİLİM, TEKNOLOJİ VE UZAYLA BULUŞTURACAK ÖZDEMİR BAYRAKTAR HORAN BİLİMEVİ VE UZAY GÖZLEMEVİ DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.