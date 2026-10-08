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Bolvadin’de tarım yollarında rahatlama: 7 bin 500 metrelik güzergahta soğuk sathi kaplama

Kırkgöz Mahallesi Çiftlik Küme Evleri'nde yıllardır süren çamur ve toz sorununu sonlandırmak için 7 bin 500 metrelik yolda soğuk sathi kaplama çalışması başlatıldı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:34

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bolvadin’de tarım yollarında rahatlama: 7 bin 500 metrelik güzergahta soğuk sathi kaplama

Bolvadin’de ulaşım yatırımı:

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine bağlı Kırkgöz Mahallesi Çiftlik Küme Evleri bölgesinde, tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu güzergâhta yıllardır süren ulaşım sorunu çözülmeye başladı. Bölge halkı ve çiftçiler; yağışlı dönemlerde çamur, kurak dönemlerde toz nedeniyle yaşanan ulaşım aksaklıklarından şikâyetçiydi.

Belediye ekipleri, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak ve tarımsal üretimin aksamamasını sağlamak amacıyla 7 bin 500 metrelik yolda soğuk sathi kaplama asfalt uygulamasına başladı. Çalışma, hem iş makinelerinin hem de tarım araçlarının sahaya erişimini doğrudan rahatlatacak.

çalışmanın kapsamı ve beklentiler:

Soğuk sathi kaplama yöntemi, mevcut yol yüzeyini güçlendirerek toz ve çamurun azalmasını hedefliyor. Yapılacak uygulama, bölgedeki küçük ölçekli üreticilerin çiftliklerine daha güvenli ve kesintisiz ulaşmasını sağlayacak; hasat ve hayvan bakım süreçlerinde zaman kayıplarını azaltacak.

Vatandaşlar, ulaşımın düzelmesinin yanı sıra servis, nakliye ve pazarlama güvencesinin de artacağını belirtiyor. Uzun vadede yol konforunun yükselmesi, tarımsal lojistik ve üretim verimliliğine olumlu yansıyacak.

belediye açıklaması:

Bolvadin Belediyesi, yapılan değerlendirmede hizmet anlayışlarının üretimin ve emeğin desteklenmesi üzerine kurulu olduğunu vurguladı. Belediyenin açıklamasında yer alan ifadelere göre: "Üretimin ve emeğin olduğu her noktaya ulaşmayı hizmet anlayışımızın temel unsurlarından biri olarak görüyor vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz. Çiftçimizin yolu açık, emeği bereketli olsun. Bolvadin için çalışıyor, ilçemizin her noktasına hizmet götürüyoruz. Biz Bolvadin’imizin hizmetkârıyız".

Çalışmanın tamamlanmasının ardından bölge halkından geri bildirim alınacak ve gerekiyorsa yolun bakımına yönelik ek uygulamalar planlanacak. Şu aşamada yürütülen çalışmalar, bölge üreticileri tarafından memnuniyetle karşılandı.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE, TARIMSAL ÜRETİMİN VE HAYVANCILIĞIN YOĞUN OLDUĞU KIRKGÖZ...

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE, TARIMSAL ÜRETİMİN VE HAYVANCILIĞIN YOĞUN OLDUĞU KIRKGÖZ MAHALLESİ ÇİFTLİK KÜME EVLERİ BÖLGESİNDE YILLARDIR SÜREGELEN ULAŞIM SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞTURULUYOR.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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