Bolvadin'de trafikte başlayan kavga sokağa taştı

Olayın yaşandığı yer ve taraflar

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Perşembe Pazarı mevkiinde seyir halindeyken iki araç arasında tartışma çıktı. Belediye istikametinden Kültür Sitesi yönüne doğru ilerleyen 03 AEN 281 plakalı otomobilde bulunan R.G. ve M.A. ile aynı yönde seyreden 54 AFB 435 plakalı araçtaki S.E. ve Y.G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı.

Kavganın gelişimi:

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü; taraflar araçlarından inerek birbirlerini darp etti. Olay sırasında çevredeki araçlarda da maddi hasar meydana geldi. İddialara göre, kavgaya karışan şahıslardan birinin haber vermesi üzerine bölgeye yaklaşık 4-5 kişilik başka bir grup gelerek olaya dahil oldu.

Emniyet müdahalesi ve soruşturma:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri müdahale etti. Olay sonrası kavgaya karıştığı belirlenen R.G., M.A. ve Y.G. gerekli adli işlemler için emniyete götürüldü. Polis ekipleri, olaya sonradan katılan ve kaçan diğer şahısların kimlik tespiti ile yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Trafikte başlayıp sokağa taşınan kavga kamerada