Bolvadin'de veda ziyareti: kaymakam ve komisyon başkanından emniyet müdürüne başarı dileği

Veda ve teşekkür ziyareti:

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan ile Bolvadin Adalet Komisyonu Başkanı Semih Uygur, ilçeye atanan Emniyet Müdürü Tayyar Arıkan'ı makamında ziyaret etti.

Kısa süre önce Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine başlayan ancak talebi doğrultusunda Balıkesir'e tayini çıkan Arıkan'a gerçekleştirilen ziyarette, Kaymakam Arıkan ve Komisyon Başkanı Uygur, kendisine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette öne çıkanlar:

Ziyarette, ilçedeki hizmetleri için Tayyar Arıkan'a teşekkür edildi ve Balıkesir'deki yeni görevinde başarı temennileri iletildi. Heyet, görev süresince ortaya konan katkılara dikkat çekti.

Tepkiler ve kapanış:

Emniyet Müdürü Tayyar Arıkan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Ali Arıkan ve Başkan Semih Uygur'a teşekkür etti. Görüşme, iyi dilek ve temennilerle son buldu.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN KAYMAKAMI ALİ ARIKAN İLE BOLVADİN ADALET KOMİSYONU BAŞKANI SEMİH UYGUR, İLÇEYE ATANAN EMNİYET MÜDÜRÜ TAYYAR ARIKAN’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.