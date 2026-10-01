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Bolvadin'de veda ziyareti: kaymakam ve komisyon başkanından emniyet müdürüne başarı dileği

Kaymakam Ali Arıkan ile Bolvadin Adalet Komisyonu Başkanı Semih Uygur, İlçe Emniyet Müdürü Tayyar Arıkan'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarı diledi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:10

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Bolvadin'de veda ziyareti: kaymakam ve komisyon başkanından emniyet müdürüne başarı dileği

Veda ve teşekkür ziyareti:

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan ile Bolvadin Adalet Komisyonu Başkanı Semih Uygur, ilçeye atanan Emniyet Müdürü Tayyar Arıkan'ı makamında ziyaret etti.

Kısa süre önce Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine başlayan ancak talebi doğrultusunda Balıkesir'e tayini çıkan Arıkan'a gerçekleştirilen ziyarette, Kaymakam Arıkan ve Komisyon Başkanı Uygur, kendisine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette öne çıkanlar:

Ziyarette, ilçedeki hizmetleri için Tayyar Arıkan'a teşekkür edildi ve Balıkesir'deki yeni görevinde başarı temennileri iletildi. Heyet, görev süresince ortaya konan katkılara dikkat çekti.

Tepkiler ve kapanış:

Emniyet Müdürü Tayyar Arıkan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Ali Arıkan ve Başkan Semih Uygur'a teşekkür etti. Görüşme, iyi dilek ve temennilerle son buldu.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN KAYMAKAMI ALİ ARIKAN İLE BOLVADİN ADALET KOMİSYONU BAŞKANI SEMİH UYGUR...

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN KAYMAKAMI ALİ ARIKAN İLE BOLVADİN ADALET KOMİSYONU BAŞKANI SEMİH UYGUR, İLÇEYE ATANAN EMNİYET MÜDÜRÜ TAYYAR ARIKAN’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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