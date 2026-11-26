Bolvadin'in eğitim ve tarih mirasına yıllarca emek verdi

Bolvadin'in yetiştirdiği önemli kültür ve ilim insanlarından, eğitimci, tarihçi ve yazar Dr. Muharrem Bayar, 81 yaşında hayatını kaybetti. Ömrünü eğitime, arşiv ve yazma eser araştırmalarına adayan Bayar'ın vefatı, memleketinde derin bir üzüntü yarattı.

Eğitim hayatı ve mesleki kariyeri

15 Ocak 1945 tarihinde Bolvadin'de doğan Bayar, ilk ve ortaöğrenimini memleketinde tamamladı. 1966 yılında edebiyat öğretmeni olarak mesleğe başlayan Bayar, Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde görev yaptı. Uzun yıllar Bolvadin Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nü yürüttü ve 2010 yılında emekli oldu.

Tarih araştırmaları ve yayınları

Osmanlı arşivleri ve yazma eserler üzerinde kapsamlı araştırmalar yapan Bayar, Bolvadin ve Afyonkarahisar tarihine ilişkin çok sayıda kitap ve bilimsel makale kaleme aldı. Gün yüzüne çıkardığı belgeler ve kaynak çalışmaları, kentin geçmişini aydınlatmaya katkı sağladı.

Yetiştirdiği öğrenciler, eserleri ve ortaya çıkardığı tarihi belgelerle Bayar, Bolvadin'in kültürel hafızasının canlı tutulmasında önemli bir rol oynadı. Ardında gelecek kuşaklara yol gösterecek zengin bir kültürel miras bıraktı.

BOLVADİN’İN YETİŞTİRDİĞİ ÖNEMLİ KÜLTÜR VE İLİM İNSANLARINDAN, EĞİTİMCİ, TARİHÇİ, ARAŞTIRMACI VE YAZAR DR. MUHARREM BAYAR, 81 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ.