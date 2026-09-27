Borç alarmı Fenerbahçe'de: varlık satışları yükü azaltmadı

Genel kurulda borç tablosu:

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Başkan Vekili Barış Göktürk, kulübün mali durumuna ilişkin çarpıcı tespitlerde bulundu. Göktürk, kulübün finansal yapısının bozulduğunu belirterek, "Fenerbahçe’nin borcu korkunç şekilde yükseliyor" dedi ve borcun 21 Eylül 2025 itibarıyla 592 milyon euro'ya çıktığını açıkladı.

Harcamalar ve bütçe açığı:

Göktürk'ün verdiği tabloya göre kulübün yıllık euro cinsinden geliri 457 milyon euro olmasına rağmen aynı dönemde 611 milyon euro harcandı. Bunun sonucunda sezonda yaklaşık 180 milyon euro civarında açık oluştuğunu ve 2025-2026 sezonunun Fenerbahçe tarihinin en yüksek harcama yapılan sezonu olduğunu vurguladı. Ayrıca, finansal borçların kapatılmış görünmesine karşın ticari borçlarda artış olduğunu belirtti ve toplam borcun hâlen 524 milyon euro seviyesinde olduğunu söyledi.

Varlık satışları ve yönetim eleştirisi:

Göktürk, kulübün varlıklarından gelen kaynaklara işaret ederek Ataşehir ve Kayışdağı arazilerinden ile sermaye artırımından sağlanan toplam 132 milyon euro'ya rağmen borç yükünün azalmadığını kaydetti: "Finansal borcu kapattık diyorlar ama toplam borç yükü azalmadı."

Konuşmasında ayrıca, yönetimin geleceğe dönük gelirleri erken tahsil edip harcadığını belirtti. Buna örnek olarak stadın isim ve forma gelirlerinden 24 milyon euro, Adidas'tan erken alınan 8 milyon euro, Passo için verilen 5 yıllık taahhüt ve bunun ipotek edilen 4,5 milyon euroluk kısmı, özel bir bankadan alınan 7 milyon euro avans ile 1907 Tribünü'nün tamamının satılarak harcandığını sıraladı. Ayrıca yaklaşık 20 milyon euro civarında ek gelirin iskonto edilerek kullanıldığını ifade etti.

Göktürk, yönetimi "sıfır yeni kaynak üreten, var olan kaynakları tüketen" bir anlayışla eleştirirken, geçmiş dönem başkanı Aziz Yıldırım'ın zor dönemde göreve gelerek kulübü düzlüğe çıkarmaya çalıştığını belirtti: "Aziz Yıldırım en kötü dönemde elini ve gövdesini taşın altına koyarak göreve geldi ve kulübü tekrar düzlüğe çıkarmaya çalışıyor."

Toplantıda sunulan tablo, yönetimin gerçekleştirdiği harcamalar, yapılan varlık satışları ve gelirlerin erken tahsili gibi uygulamaların toplam borç yükünü azaltmadığına işaret ediyor. Göktürk, ayrıca geleceğe bırakılan yükler arasında sporcu ve teknik kadro ödemelerine ilişkin anlaşmaların da bulunduğunu ve 2026-2027 sezonunun kombine gelirinin yönetim tarafından sonraki döneme bırakıldığını eleştirdi.

Genel kurulda paylaşılan bu veriler, kulübün nakit akışı, borç yapısı ve varlık yönetimine dair soru işaretlerini ön plana çıkarırken, bundan sonraki süreçte alınacak kararların finansal denge üzerinde belirleyici olacağı vurgulandı.

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, sarı-lacivertlilerin borcunun yükseldiğini belirterek, "Fenerbahçe tarihinin en büyük aktif kayıplarının yaşandığı dönemi konuşuyoruz. Finansal borcu kapattık diyorlar ama toplam borç yükü azalmadı" dedi.