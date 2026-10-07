Borç baskısı kuyumcu soygununa sürükledi: oyuncak tabancayla yakalandı

Olayın gelişimi:

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde faaliyet gösteren bir kuyumcuda yaşanan olayda, iddialara göre borçları bulunan 47 yaşındaki Asaf U. işyerine girerek çalışanlara doğru bir silah doğrulttu ve soygun girişiminde bulundu.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Olay yerinde ele geçirilen silah üzerinde yapılan incelemede, bunun gerçek bir tabanca değil oyuncak tabanca olduğu tespit edildi.

Yakalanma ve deliller:

Polis müdahalesi sonucu olay büyümeden sonlandırılırken, delil olarak toplanan oyuncak tabanca ve tanık beyanları dosyaya eklendi. Emniyetteki işlemler sırasında şüphelinin üzerindeki ve çevresindeki incelemeler tamamlandı.

Adli süreç ve ifade:

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Asaf U., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin ilk ifadesinde suçlamayı kabul ederek, 'borçlarım nedeniyle yaptım' dediği öğrenildi.

Olay, bölgedeki işyerlerinin güvenlik uygulamalarını ve küçük ölçekli işletmelerin tehditlere karşı hazırlığını tekrar gündeme getirdi. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için mağaza içi güvenlik önlemlerinin ve çevresel denetimlerin önemine dikkat çekti.

TEKİRDAĞ'IN KAPAKLI İLÇESİNDE KUYUMCUDA ELİNDEKİ OYUNCAK TABANCAYLA SOYGUN GİRİŞİMİNDE BULUNAN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ POLİS TARAFINDAN YAKALANDI.