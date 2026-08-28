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Bor'da modern rehabilitasyon merkezi yüzde 85 tamamlandı

Bor'daki 250 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi projesinde çalışmalar yüzde 85'e ulaştı; ileri teknoloji, dört havuz ve robotik yürüme olacak

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 13:09

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bor'da modern rehabilitasyon merkezi yüzde 85 tamamlandı

proje yüzde 85'e ulaştı

Niğde’nin Bor ilçesinde hayata geçirilmekte olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi projesinde çalışmaların yüzde 85 seviyesine ulaştığı açıklandı. İl Sağlık Müdürü Dr. Doğan Bahadır İnan'ın verdiği bilgilere göre tesis, toplam 117.533 metrekarelik arazi üzerinde, yaklaşık 60.576 metrekare kapalı alana sahip olarak planlanıyor.

tesisin kapasitesi ve birimleri:

Hastane, 250 yatak kapasiteli olacak ve 30 poliklinik odası barındıracak. Ayrıca projede Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT) ünitesi, laboratuvarlar, diş ünitesi, jimnastik salonu ile nörolojik ve rehabilitasyon birimleri yer alacak. Kapasite, mimari yapı ve teknik imkânlar önceki proje önerisine göre genişletildi.

rehabilitasyon hizmetleri ve teknolojik donanım:

Hastanenin önemli ayaklarından biri hidroterapi alanları olacak; nörolojik, ortopedik, pediatrik ve Multipl Skleroz (MS) hastalarına yönelik dört ayrı tedavi havuzu tasarlanıyor. Bu havuzlarda su içi egzersiz ve rehabilitasyon uygulamalarıyla hastaların hareket kabiliyetlerinin artırılması hedefleniyor.

Bunun yanı sıra ileri teknoloji rehabilitasyon sistemleri içinde robotik yürüme rehabilitasyonu bulunacak. Konuşma ve yutma güçlüğü çeken hastalar için özel rehabilitasyon birimleri ile nörolojik hastalıklar, ortopedik rahatsızlıklar, kas ve iskelet sistemi hastalıkları ile ameliyat sonrası rehabilitasyon süreçlerine yönelik kapsamlı hizmetler sunulacak. Nörolojik ve rehabilitasyon birimlerinde hastaların fiziksel iyileşmelerinin yanı sıra zihinsel becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar da yürütülecek.

AK Parti Niğde Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, projenin önceki tasarıma göre yaklaşık iki kat büyüdüğünü belirterek, "İhale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki aylarda yapımına başlayacağımız Bor FTR Hastanemiz, ilimizin marka değerini ve hizmet kalitesini çok daha üst seviyelere taşıyacak. Ülkemizin sayılı merkezlerinden biri olmaya aday eserin kazandırılmasında başta Sağlık Bakanımız olmak üzere emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Memleketimize ve hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Yetkililer, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından inşaatın tamamlanmasıyla ilin sağlık hizmetlerinde niteliğin artacağını ve bölgenin bu alanda önemli bir merkez haline geleceğini vurguluyor.

AK PARTİ NİĞDE MİLLETVEKİLİ PROF. DR. CEVAHİR UZKURT VE İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. DOĞAN BAHADIR...

AK PARTİ NİĞDE MİLLETVEKİLİ PROF. DR. CEVAHİR UZKURT VE İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. DOĞAN BAHADIR HASTANEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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