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Bor'da silah ve uyuşturucuyla düzenlenen operasyonda bir kişi tutuklandı

Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 103,30 gram uyuşturucu, ruhsatsız pompalı tüfek ve 23.150 TL ele geçirildi; 1 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bor'da silah ve uyuşturucuyla düzenlenen operasyonda bir kişi tutuklandı

Bor'da operasyonun kapsamı

Niğde'nin Bor ilçesinde, Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheliler O.E., R.T. ve M.A.Ç.'nin ikametlerinde ve üzerlerinde arama yapıldı.

ele geçirilenler:

Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 8 adet dolu tüfek kartuşu, 1 kilo 103,30 gram uyuşturucu madde ile 23 bin 150 TL para ele geçirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden O.E., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BOR’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

BOR’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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