Bor'da silah ve uyuşturucuyla düzenlenen operasyonda bir kişi tutuklandı

Bor'da operasyonun kapsamı

Niğde'nin Bor ilçesinde, Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheliler O.E., R.T. ve M.A.Ç.'nin ikametlerinde ve üzerlerinde arama yapıldı.

ele geçirilenler:

Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 8 adet dolu tüfek kartuşu, 1 kilo 103,30 gram uyuşturucu madde ile 23 bin 150 TL para ele geçirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden O.E., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BOR’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU