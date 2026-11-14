Bordeaux'da kader sınavı: milliler Fransa deplasmanında

maç bilgileri ve grup tablosu:

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 6. ve son maçında yarın TSİ 22.45'te Fransa'nın Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadyumu'nda Fransa ile karşılaşacak. Grupta puanı bulunmayan milliler, 5 mağlubiyetle son sırada yer alıyor; Fransa ise 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet sonucu elde ettiği 10 puan ve averajla 2. durumda.

A Ligi'ndeki dört grubun son sırasında yer alan ekiplerden, en kötü puan ve averaja sahip iki takım doğrudan B Ligi'ne düşecek; diğer iki ülke ise B Ligi'nden gelecek iki takım ile play-off oynayacak. Bu çerçevede Ay-yıldızlıların A Ligi'nde kalma ihtimali, yarın alınacak sonuca göre şekillenecek.

iki ülke arasındaki geçmiş:

A Milliler ile Fransa arasında bugüne dek oynanan maç sayısı 7. Türkiye, bu mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı; toplam goller Türkiye 5, Fransa 14. Ay-yıldızlıların Fransa karşısındaki tek galibiyeti 8 Haziran 2019'da 2020 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında alınan 2-0lık sonuçla kaydedildi. İki ülke arasındaki son karşılaşma ise 25 Eylül 2026'da Kocaeli'de oynandı ve Fransa 1-0 galip geldi.

millilerin genel durumu, form ve kadro:

Bugünkü müsabaka A Milliler için 660. resmi karşılaşma olacak. Milliler, 370'i resmi, 289'u özel olmak üzere geride kalan 659 maçta; 1'i hükmen olmak üzere 260 galibiyet, 248 mağlubiyet ve 151 beraberlik elde etti. Ay-yıldızlılar oynadıkları müsabakalarda 909 gol kaydederken, kalesinde 945 gol gördü.

Son dönem sonuçlarına bakıldığında takımın performansı zayıf: milliler son 8 maçta sadece 1 galibiyet alırken, 7 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Bu dönemde alınan sonuçlar şu şekilde: Avustralya 2-0, Paraguay 1-0, Fransa 1-0, İtalya 4-1 ve 3-1, Belçika 3-0 ve 2-1 yenilgileri; tek galibiyet ise ABD karşısında 3-2 ile geldi.

Teknik direktörlüğe Vincenzo Montella'nın yerine getirilen Sergen Yalçın, A Milli Takım ile sahaya çıkacağı bu maçla ikinci kez görev alacak. Yalçın yönetimindeki ilk maçta milliler, İzmir'de Belçika'ya 2-1 mağlup olmuştu.

Fransa maçı öncesinde savunmacı Ozan Kabak sarı kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak ve milli takım kampından izinli olarak ayrıldı. Belçika maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giymeyen Abdülkerim Bardakcı, görev verilmesi halinde oynayabilecek.

hakem atamaları ve aday kadro:

Fransa-Türkiye maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Yardımcı hakemler Dan Cook ve Ian Hussin, dördüncü hakem Robert Jones olacak. Darren England VAR, Michael Salisbury ise AVAR görevini üstlenecek.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan isimler şunlar:

Kaleci: Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Zeki Çelik

Orta saha: Arda Güler, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

Yarınki maç, Türkiye'nin A Ligi'ndeki kaderini belirleyebilecek nitelikte; hem tarihsel kayıtlar hem de güncel form, millilerin Fransa deplasmanındaki performansının belirleyici unsurları olacak.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI (ARŞİV)