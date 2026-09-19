Börek reddi bir kahvaltıyla son buldu: Özgür Özel ve Canan Uzer aynı sofrada

Bursa programındaki görüntüler yeni bir kareyle tamamlandı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa programı sırasında yaşanan börek ikramını reddetmesinin ardından farklı bir görüntüyle gündeme geldi. Dün akşam yürüyüş sırasında kendisine uzatılan böreği kabul etmeyen Özel, ertesi gün yapılan kahvaltıda aynı sofrada yer aldı.

Yürüyüşte yaşanan an:

Bursa'daki program kapsamında Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde gerçekleştirilen yürüyüş sırasında Canan Uzer, Özel'e börek ikramında bulundu. Kalabalığın yoğun olduğu sırada gerçekleşen ikramın Özel tarafından kabul edilmemesi, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle geniş ilgi topladı.

Kahvaltı buluşmasının ayrıntıları:

Görüntülerin gündem olmasının ardından Özel ile Uzer bugün düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi; Uzer'in hazırladığı börek kahvaltı sofrasında yer aldı. Kahvaltıya Nurhayat Altaca Kayışoğlu (Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı), Hasan Öztürk (Bursa Milletvekili) ve Nihat Yeşiltaş (Yeni Parti Bursa İl Başkanı) da katıldı.

Bu gelişme, yürüyüş sırasında yaşanan börek ikramının ertesi günki kahvaltı görüntüsüyle yeni bir bağlam kazanmasını sağladı ve olay sosyal medyada tekrar konuşuldu.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN BURSA PROGRAMINDA YAŞANAN BÖREK İKRAMIYLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN BİR GELİŞME YAŞANDI. ÖNCEKİ GÜN YÜRÜYÜŞ SIRASINDA KENDİSİNE UZATILAN BÖREĞİ KABUL ETMEYEN ÖZEL, BUGÜN BÖREĞİ HAZIRLAYAN YENİ PARTİ KADIN KOLLARI ÜYESİ CANAN UZER İLE KAHVALTI SOFRASINDA BİR ARAYA GELDİ.