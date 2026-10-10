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Bornova kavşağında yol tartışması büyüdü, genç araca tekme attı

Bornova Stadyum Metro Kavşağı'nda yaşanan tartışmada bir genç sürücünün aracına tekme attı; anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve sürücü olay yerinden ayrıldı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 16:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bornova kavşağında yol tartışması büyüdü, genç araca tekme attı

Bornova'da yol tartışması

İzmir'in Bornova ilçesinde, Stadyum Metro Kavşağı'nda dün seyir halindeki bir araç sürücüsü ile yolda ilerleyen gençler arasında tartışma çıktı. İddiaya göre sürücü, önüne aniden çıkan üç genci uyardı; bu uyarının ardından taraflar arasında sözlü gerilim başladı.

Görüntüler ne gösteriyor:

Olay anı, çevredeki başka bir araçta bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, gençlerden birinin araca doğru yönelerek araca tekme attığı anlar saniye saniye görülüyor. Görüntüyü çeken kişinin, gençlerin sürücüye küfrettiğini söylediği belirtiliyor.

Olayın seyri ve sonuç:

Kayıtlarda sürücünün aracından inmediği izleniyor; gerginlik kısa sürdü ve sürücünün aracıyla olay yerinden uzaklaşması ile son buldu. Polis veya başka bir resmi müdahale kaydı haberde yer almıyor.

Bu tür trafikteki tartışmaların hızla tırmanabildiği, tarafların fiziksel müdahalelerden kaçınmasının önem taşıdığı dikkat çekiyor. Olayın kayda geçmesi, benzer olayların daha sonra incelenebilmesine olanak sağlıyor.

İZMİR&#039;İN BORNOVA İLÇESİNDE BİR ARAÇ SÜRÜCÜSÜ İLE YOLA ÇIKAN GENÇLER ARASINDA YAŞANAN GERGİNLİK...

İZMİR'İN BORNOVA İLÇESİNDE BİR ARAÇ SÜRÜCÜSÜ İLE YOLA ÇIKAN GENÇLER ARASINDA YAŞANAN GERGİNLİK KAMERAYA YANSIDI. TARTIŞMA SIRASINDA GENÇLERDEN BİRİNİN ARACA TEKME ATTIĞI ANLAR CEP TELEFONU KAMERASIYLA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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