Bornova'da ruhsatsız işletmede tombala oynatıldığı belirlendi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Bornova ilçesi Naldöken Mahallesi Ankara Caddesi'nde ruhsatsız faaliyet gösteren bir işletmede yaptıkları denetimde tombala oynatıldığını tespit etti. Denetim, jandarma ekiplerinin bölgedeki rutin kontrolleri kapsamında gerçekleştirildi.

Denetimde tespit edilenler:

İnceleme sırasında toplam 63 kişinin kumar oynadığı belirlenirken, kişiler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari yaptırım uygulandı. Uygulanan para cezası tutarı 731 bin 52 TL olarak kaydedildi.

Gözaltı ve hukuki süreç:

İşletme sahibi O.D. "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin adli işlemlerinin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda sürdüğü bildirildi.

Jandarma ekiplerinin ruhsatsız işletmelere yönelik denetimleri, kamu düzeni ve kaçak faaliyetlerin engellenmesine yönelik uygulamaların bir parçası olarak devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma doğrultusunda, idari ve adli süreçlerin ilerlemesi bekleniyor.

İZMİR’İN BORNOVA İLÇESİNDE RUHSATSIZ FAALİYET GÖSTEREN BİR İŞLETMEDE TOMBALA OYNATILDIĞI TESPİT EDİLDİ. JANDARMA EKİPLERİNİN DENETİMİNDE KUMAR OYNADIĞI BELİRLENEN 63 KİŞİYE TOPLAM 731 BİN 52 TL İDARİ YAPTIRIM CEZASI UYGULANIRKEN, İŞLETME SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI.