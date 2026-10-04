Borun tarımdan sanayiye uzanan yeni yatırım rotası

Türkiye dünya bor rezervlerinin yüzde 73'üne sahip; İstanbul'da yatırımcılar bor temelli gübreleri ve tarıma yeni yatırım fırsatlarını görüştü.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verileri Türkiye’nin dünya bor rezervlerinin yüzde 73
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