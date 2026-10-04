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Borun tarımdan sanayiye uzanan yeni yatırım rotası

Türkiye dünya bor rezervlerinin yüzde 73'üne sahip; İstanbul'da yatırımcılar bor temelli gübreleri ve tarıma yeni yatırım fırsatlarını görüştü.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Borun tarımdan sanayiye uzanan yeni yatırım rotası

Türkiye'nin bor potansiyeli ve stratejik hedefleri:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verileri Türkiye’nin dünya bor rezervlerinin yüzde 73

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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