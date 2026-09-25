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Boş ambalaj deposunda çıkan yangın fabrikanın diğer bölümlerini korudu

Rize'nin Çayeli ilçesindeki Okumuş Çay Fabrikası ambalaj deposunda çıkan yangın, depoda kuru çay bulunmaması nedeniyle büyümeden söndürüldü; yaralanma yok.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 12:32

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 12:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Boş ambalaj deposunda çıkan yangın fabrikanın diğer bölümlerini korudu

Rize Çayeli'de ambalaj deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Rize'nin Çayeli ilçesindeki Abdullah Hoca Köyü'nde faaliyet gösteren Okumuş Çay Fabrikası'nın ambalaj deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede fark edilerek tesis çalışanları ve çevre sakinleri tarafından yetkililere bildirildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri bölgeye hızla ulaştı. Ekipler alevlere hızlı müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve yoğun soğutma çalışmalarıyla yeniden alevlenmeyi önledi.

Hasar ve fabrika sahibinin açıklaması:

Yangının çıktığı alanda yalnızca boş ambalaj malzemeleri ve kolilerin bulunduğu; depoda kuru çayın olmamasının yangının fabrikanın diğer bölümlerine sıçramasını ve daha büyük hasara yol açmasını engellediği belirtildi. Olayda maddi hasar meydana geldi ancak can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Fabrika sahibi Resul Okumuş, olayı şöyle anlattı: "Maalesef bugün başımıza elim bir yangın meydana geldi. Paketleme malzemelerini koyduğumuz bölümde yangın çıktı. Elektriklenmeden midir nedendir bilmiyoruz bir yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. En büyük sevincimiz bir can kaybı ve yaralanma olmaması. Malzeme yerine konulabilir çalışanlarımıza yeter ki bir şey olmasın"

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor; yetkililer olay yerinde inceleme yaparak yangının nedenini belirlemeye çalışıyor.

RİZE’NİN ÇAYELİ İLÇESİNDE ÖZEL BİR ÇAY FİRMASINA AİT FABRİKANIN AMBALAJ DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI....

RİZE’NİN ÇAYELİ İLÇESİNDE ÖZEL BİR ÇAY FİRMASINA AİT FABRİKANIN AMBALAJ DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI. DEPODA İŞLENMİŞ ÇAYIN BULUNMAMASI OLASI BİR FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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