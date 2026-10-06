Boş arazide ağaca asılı halde ölü bulunan kişi için soruşturma başlatıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 2180. Cadde üzerindeki boş bir arazide, vatandaşların ihbarı üzerine bir kişinin ağaca asılı halde olduğu tespit edildi.

olay yeri ve ilk müdahale:

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

kimlik tespiti ve soruşturma:

Ölen kişinin Osman T. (35) olduğu bildirildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı; cansız beden otopsi için Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor, yetkililer incelemelerin ardından olayın nedenine ilişkin değerlendirme yapacak.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE 35 YAŞINDAKİ ŞAHIS BOŞ ARAZİDE AĞACA ASILI HALDE ÖLÜ BULUNDU.