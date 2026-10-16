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Boşaltılan binanın balkonu darıca'da çökünce çevre tahliye edildi

Kocaeli Darıca'da yaklaşık 6 ay önce boşaltılan 4 katlı binanın 3. katındaki balkon çöktü; bitişikteki 2 katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 00:33

GÜNCELLEME: 16 Ekim 2026 - 00:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Boşaltılan binanın balkonu darıca'da çökünce çevre tahliye edildi

Darıca'da boşaltılan binanın balkonu çöktü

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Manolya Sokak'ta, yaklaşık 6 ay önce boşaltılan 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki balkon çöktü. Çökme olayının ardından çevrede kısa süreli panik yaşandı ve durum yetkililere bildirildi.

olay yeri ve alınan güvenlik önlemleri:

Balkonun çökmesi üzerine bölgeye güvenlik amaçlı önlemler alındı. Olay sonrası bitişikte bulunan 2 katlı binada yaşayan 2 kişi tedbir amacıyla evlerinden tahliye edildi. Manolya Sokak, olası bir tehlikeye karşı araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

inceleme ve sonraki adımlar:

Belediye ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan değerlendirme sonucunda riskli bulunan binanın belediye tarafından yıkılacağı öğrenildi; süreç ve güvenlik çalışmaları yetkililerce sürdürülecek.

KOCAELİ’NİN DARICA İLÇESİNDE RİSKİ OLMASI SEBEBİYLE YAKLAŞIK 6 AY ÖNCE BOŞALTILAN BİNANIN BALKONU...

KOCAELİ’NİN DARICA İLÇESİNDE RİSKİ OLMASI SEBEBİYLE YAKLAŞIK 6 AY ÖNCE BOŞALTILAN BİNANIN BALKONU ÇÖKTÜ. OLAYIN ARDINDAN BİTİŞİKTEKİ 2 KATLI BİNADA YAŞAYAN 2 KİŞİ TEDBİR AMACIYLA TAHLİYE EDİLİRKEN, SOKAK ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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