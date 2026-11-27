Olayın ayrıntıları:

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Alparslan Mahallesi'nde 25 Kasım Çarşamba sabahı gelen bir gürültü ihbarı üzerine eve giren polis ekipleri, elleri ve ayakları bağlanmış halde darp izleri bulunan bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybedenin Fedai Karagöz (49) olduğu belirlendi.

Olay yerinde gözaltına alınanlar arasında Karagöz'ün ikinci eşi A.K. (52), A.K.'nin arkadaşı B.K. (31) ve B.K.'nın nişanlısı M.B. (35) bulundu. Otopside, Karagöz'ün boğularak öldürüldüğü ve vücudunda darp izleri olduğu tespit edildi; cenazesi daha sonra toprağa verildi.

Soruşturma ve ifadeler:

Emniyet güçleri tarafından yürütülen incelemede, polis adrese ilk ulaştığında A.K.'nin baygınlık numarası yaptığı, diğer iki şüphelinin ise uyuyormuş gibi davrandıkları belirlendi. Cinayetin kilit anı, Karagöz'ün çığlık atması üzerine çevredekilerin ihbarı sonucu ortaya çıktı.

Şüpheliler ardından emniyetteki işlemler sırasında suçlamaları kabul etti. İfadelerde A.K., sürekli şiddet gördüğünü iddia ederek eşiyle boşanmak istediğini, ancak Karagöz'ün razı olmaması üzerine cinayeti planladığını itiraf etti. B.K. ve M.B. de olayın birlikte planlandığını ve eylemi gerçekleştirdiklerini beyan etti.

Adli süreç ve suçlama:

İfadelerde, cinayetin ardından öldürülen kişinin mal varlığının paylaşılması amacıyla A.K.'nin B.K. ve M.B.'ye ödeme yapacağı yönünde anlaşma bulunduğu aktarıldı. Üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tasarlayarak öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından sürdürülüyor; adli sürecin devam ettiği ve ifadeler doğrultusunda soruşturmanın derinleştirildiği bildirildi.

M.B.