Boşanma sürecinde çıkan cinayet: eşi yerine binanın görevlisinin eşi hayatını kaybetti

olayın detayları:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 8 Aralık 2025'te gerçekleşen olayda, emekli başçavuş İlhan Ş., boşanma aşamasında olduğu eşi Y.Ş.'nin yaşadığı apartmana geldi. Olayın yaşandığı adres, Köşk Mahallesi Eser Sokak'taki 14 katlı bina olarak kayıtlara geçti.

Binaya giriş esnasında karşılaştığı apartman görevlisinin eşi Melek Gül ile tartışma çıktı. Savcılık ve polis kayıtlarına göre İlhan Ş., yanında bulundurduğu bıçakla Gül'ü ağır şekilde yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

saldırı sonrası gelişmeler:

Olayın ardından İlhan Ş. aynı binada eşi Y.Ş.'nin kapısına çıktı ve kapıyı açtırmak için baltayla kapıyı kırmaya çalıştı. Kapının açılmaması üzerine şüpheli olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri tarafından yakalanan İlhan Ş., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

soruşturma ve mütalaa:

Duruşma savcısı tarafından verilen mütalaada, sanık İlhan Ş.'nin eşi Y.Ş.'ye karşı işlediği eylemler kapsamında "silahla tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından; apartman görevlisinin eşi Melek Gül'e yönelik ise "kadına karşı kasten öldürme" ve "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından cezalandırılmasının talep edildiği belirtildi.

Soruşturma ve yargılama sürecinde savcılığın bu mütalaası, dosyanın ceza mahkemesindeki bir sonraki aşamasında değerlendirmeye alınacak. Olayla ilgili adli işlemler ve delil tespitine ilişkin çalışmalar sürüyor.

KAYSERİ’DE BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU EŞİNİ ÖLDÜRMEK İÇİN GELDİĞİ APARTMANDA BİNA GÖREVLİSİNİN EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN EMEKLİ BAŞÇAVUŞUN 4 FARKLI SUÇTAN CEZALANDIRILMASI MÜTALAA EDİLDİ.