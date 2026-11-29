Olayın ayrıntıları:

Olay, dün gece Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre S.G., boşanma aşamasındaki eşi Y.G.'nin yaşadığı siteye geldi ve eşine ölüm tehditleri savurdu.

Şüphelinin elindeki satır ile kadına saldırmak istediği öne sürüldü. Korkuya kapılan kadın, site içerisindeki evine sığınıp yardım çağırırken, şüpheli bu kez evin penceresine satır fırlattı.

Camın isabet aldığı ve satırın evin içine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sırasında cam parçalandı, ancak şans eseri kimseye zarar gelmedi.

Polisin müdahalesi ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Şüpheli kısa süre sonra bölgeden uzaklaşırken, yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kadının korku dolu anları ve camın parçalanma anı yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BURSA'DA BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİN YAŞADIĞI SİTEYE GELEN ŞAHIS, ELİNDEKİ SATIRLA SALDIRMAK İSTEDİ.