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Boşanma tartışmasında eşini ve müdahale eden genci yaralayan zanlı ormanda yakalandı

Kilimli'de boşanma aşamasındaki eşi ve müdahale eden genci ağır yaralayan zanlı Ercan D., polis tarafından 5 km uzaklıktaki ormanda yakalandı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 11:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Boşanma tartışmasında eşini ve müdahale eden genci yaralayan zanlı ormanda yakalandı

Olayın gelişimi:

Olay, Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesi Doğancılar Mahallesi Orta Sokak’ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre 48 yaşındaki Ercan D. ile boşanma aşamasında olduğu belirtilen eşi 41 yaşındaki Burçin D. arasında tartışma çıktı. Tartışmaya mahalle sakinlerinden 27 yaşındaki Emre Ç. müdahale etmek isteyince zanlının silah kullandığı ve her iki kişiyi ağır yaraladığı bildirildi.

Yaralılardan bilinci kapalı olan Emre Ç., Atatürk Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burçin D. ise tedavisine Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde devam ediliyor. Yetkililer her iki yaralının da hayati tehlikesinin devam ettiğini açıkladı.

Polisin yakalama çalışması:

Saldırının ardından Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri zanlının izini sürdü. Ekiplerin çalışması sonucu zanlının olay yerinden uzaklaştığı ve Çatalağzı beldesi Kırımsa Mahallesi’ndeki ormanlık alanda gizlendiği tespit edildi. Olay yerinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki alanda ekipler tarafından kıskıvrak yakalanan zanlı, polis tarafından önce Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine götürülüp sağlık kontrolü yapıldı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi ve gözaltına alındı.

Sağlık durumu ve soruşturma:

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Yetkililer, uğradığı saldırı sonucunda hastaneye kaldırılan iki kişinin hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti. Ayrıca zanlı Ercan D. hakkında 21 Kasım 2026 tarihine kadar geçerli önleyici tedbir kararı bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili delil çalışmaları ve ifadelerin alınmasına yönelik işlemler devam ediyor.

ZONGULDAK&#039;IN KİLİMLİ İLÇESİNDE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ VE BİR GENCİ SİLAHLA AĞIR YARALADIKTAN...

ZONGULDAK'IN KİLİMLİ İLÇESİNDE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ VE BİR GENCİ SİLAHLA AĞIR YARALADIKTAN SONRA KAÇAN ERCAN D., POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA ORMANLIK ALANDA YAKALANDI. GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ EMNİYETE GÖTÜRÜLÜRKEN, SALDIRIDA YARALANAN 2 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİNİN DEVAM ETTİĞİ ÖĞRENİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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