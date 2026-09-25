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Bossan hastanesi davasında hemşireye müebbet, diğerine 25 yıl

Gaziantep'te Özel Bossan Hastanesi'nde tedavi gören Abdurrezzak Baysal'ın ölümüyle ilgili davada, hemşire Aslı E.'ye müebbet, Mustafa Ç.'ye 25 yıl verildi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 12:10

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 12:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bossan hastanesi davasında hemşireye müebbet, diğerine 25 yıl

Bossan hastanesi davasında hemşireye müebbet, diğerine 25 yıl

Gaziantep'te, Özel Bossan Hastanesi'nde tedavi gören Abdurrezzak Baysal'ın ölümüyle ilgili davada mahkeme, iki hemşireye farklı oranlarda hapis cezası verdi. Karar duruşmasında aile ve avukatlar salonda hazır bulundu.

Duruşmada karar:

Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık hemşire Aslı E.'ye "olası kastla adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Diğer sanık hemşire Mustafa Ç. hakkında ise aynı suçtan 25 yıl hapis kararı açıklandı.

Duruşmada maktulün ailesi, sanıkların en ağır cezayı almasını talep etti. Cumhuriyet savcılığının mütalaasında da sanıkların olası kastla öldürme suçundan cezalandırılması ve tutuklama kararı verilmesi istendi.

Olayın geçmişi:

Olay, üç yıl önce trafik kazası geçiren ve Özel Bossan Hastanesi'nde tedavi gören Abdurrezzak Baysal ile ilgili. İddiaya göre Baysal, bilinci açık şekilde hastaneye yatırıldı; sadece dizinden yaralanmış, ayağına platin takılmış ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti. Hasta, yoğun bakım ünitesinde takip edilirken yakınları tarafından düzenli ziyaret ediliyordu.

Mahkeme kayıtlarına göre Baysal, bir hemşire ile yaşadığı tartışmanın ardından, kas gevşetici olduğu öne sürülen başka bir hastaya ait ilacın enjekte edilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Önceki duruşmalarda dinlenen tanıklar, Baysal'ın şırınga yapıldıktan hemen sonra hayatını kaybettiğini beyan etmişlerdi.

Verilen cezalar ve mahkeme gerekçesi metne geçirildi; dosyada yer alan tanık anlatımları, tedavi kayıtları ve iddialar yargı sürecinin temelini oluşturdu. Kararın ardından dosyanın seyrine ilişkin olası itiraz süreçleri hukuki kanallar aracılığıyla izlenecek.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ÖZEL BOSSAN HASTANESİ’NDE HAYATINI KAYBEDEN ABDURREZZAK BAYSAL’IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN...

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ÖZEL BOSSAN HASTANESİ’NDE HAYATINI KAYBEDEN ABDURREZZAK BAYSAL’IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN HASTANE ÇALIŞANLARININ YARGILANDIĞI DAVANIN KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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