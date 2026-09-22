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Boya yaparken fenalaşan usta Burdur'da hayatını kaybetti

Boya yaparken fenalaşan 55 yaşındaki Mehmet Mutlu, Burdur Emek Mahallesi'ndeki dairede hayatını kaybetti; cenazesi otopsi için morga götürüldü.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 14:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Boya yaparken fenalaşan usta Burdur'da hayatını kaybetti

Boya yaparken fenalaşan usta Burdur'da hayatını kaybetti

Burdur'da bir apartman dairesinde boya yaparken fenalaşan usta, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin incelemesi ve yapılan ilk tespitler sonrası cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Olayın gelişimi:

Olay, saat 13.00 sıralarında Emek Mahallesi Yahya Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre, apartmanın 3’üncü katındaki dairede boya yapan 55 yaşındaki Mehmet Mutlu bir anda fenalaştı. Yakınlarının adrese gelmesiyle Mutlu'nun hareketsiz halde olduğu fark edildi ve durum üzerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı.

İnceleme ve adli süreç:

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Mutlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri dairede çalışmalar gerçekleştirdi. Mutlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde tahkikat başlatıldı.

Yetkililer, soruşturma tamamlanana kadar olayın nedenine ilişkin net bir açıklama yapılmayacağını bildirdi. Otopsi sonuçları ve kriminal inceleme raporu, ölüm sebebinin resmî olarak tespit edilmesinde belirleyici olacak.

Burdur&#039;da boya yaparken fenalaşan usta hayatını kaybetti

Burdur'da boya yaparken fenalaşan usta hayatını kaybetti

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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