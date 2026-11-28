Boyabat hayvan pazarı yeniden hizmete başlıyor

Sinop’un Boyabat ilçesinde, çevre illerde görülen şap vakalarına karşı alınan tedbirler nedeniyle geçici olarak kapatılan Boyabat Belediyesi Hayvan Pazarı, planlanan tarihte yeniden açılıyor. Yaklaşık iki aydır kapalı bulunan pazarın yeniden faaliyete geçirilmesi, bölgedeki hayvan yetiştiricileri ve ticaretle uğraşanlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Açılma kararı ve tarihleri:

Boyabat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün 11 Kasım 2026 tarihli kararı doğrultusunda pazarın yeniden açılmasına karar verildi. Daha önce, 30 Eylül 2026 tarihinde Boyabat Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararıyla geçici olarak kapatılan pazar, 30 Kasım Pazartesi günü yeniden hizmet verecek.

Pazarın yeniden faaliyete geçmesinin etkileri:

Pazarın açılmasıyla birlikte hayvan yetiştiricileri ve alım-satım yapmak isteyen vatandaşlar ticaret işlemlerini yeniden gerçekleştirebilecek. Boyabat Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, pazarın belirtilen tarih itibarıyla aktif olacağı ve ilçedeki yetiştiricilerin bilgilendirildiği ifade edildi.

Yetkililer, şap hastalığının yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere vurgu yaparken, yeniden açılışın hem ekonomik hem de sosyal açıdan bölge için önem taşıdığına dikkat çekti. Açılış sonrası uygulanacak rutin kontroller ve hijyen önlemleri, pazarın güvenli biçimde çalışmasını sağlamak üzere takip edilecek.

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